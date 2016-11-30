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Лише одна молочна компанія в Україні відповідає вимогам експорту ЄС - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Підписання Угоди про асоціацію України з ЄС ще не означає, що буде відкрито ринок Європи для української молочної продукції. Про це повідомив голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час ІХ Всеукраїнської конференції із міжнародною участю “Молочний Бізнес 2016”, передає УНН.

Лише одна молочна компанія в Україні відповідає вимогам експорту ЄС - експерт

“Встановлені квоти на експорт молока з України в ЄС смішні і мізерні, навіть якщо наша продукція буде відповідати встановленим вимогам”, — зазначив він.

Також В.Чагаровський уточнив, що на сьогодні серед працюючих в Україні виробників молочної продукції тільки одна компанія може займатися експортом до Європи. Решта не відповідають вимогам, які диктуються в ЄС, зауважив він.

При цьому, за оцінками експерта, на сьогодні в країні виробляється близько 7-8 млн тонн сирого молока, а не 11 млн тонн, про які іноді говорять чиновники.

В.Чагаровський також нагадав, що ціни на сире молоко стали стрімко зростати, особливо з вересня цього року.

“Ці темпи зростання дають надії виробникам молока бути прибутковими. Але вони не дають такої надії переробній галузі. Сьогодні ті, хто виробляють продукцію з незбираного молока, орієнтовані на внутрішній ринок і на внутрішнє споживання, а також на купівельну спроможність українського споживача. Вони не можуть сподіватися, що будуть прибутковими. Тому виробникам і переробникам слід сісти за стіл переговорів”, - зауважив В.Чагаровський.

Нагадаємо, за словами В.Мартинчука, рівень фальсифікації української молочної продукції загрожує виробникам.

Також нагадаємо, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Раніше, Л.Козаченко повідомив, що європейський інвестор відмовився працювати в Україні через антибіотики в молоці.

При цьому, за словами директора Асоціації постачальників торгівельних мереж О.Дорошенка, антибіотики в Україні містить кожна друга упаковка молока.

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