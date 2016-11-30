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Только одна молочная компания в Украине соответствует требованиям экспорта ЕС - эксперт

Киев • УНН

 • 8245 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС еще не значит, что будет открыто рынок Европы для украинской молочной продукции. Об этом сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский во время ІХ Всеукраинской конференции с международным участием "Молочный Бизнес 2016", передает УНН.

Только одна молочная компания в Украине соответствует требованиям экспорта ЕС - эксперт

"Установленные квоты на экспорт молока из Украины в ЕС смешные и мизерные, даже если наша продукция будет соответствовать установленным требованиям", - отметил он.

Также В.Чагаровский уточнил, что на сегодняшний день среди работающих в Украине производителей молочной продукции только одна компания может заниматься экспортом в Европу. Остальные не соответствуют требованиям, диктуемым в ЕС, отметил он.

При этом, по оценкам эксперта, на сегодняшний день в стране производится около 7-8 млн тонн сырого молока, а не 11 млн тонн, о которых иногда говорят чиновники.

В.Чагаровский также напомнил, что цены на сырое молоко стали стремительно расти, особенно с сентября этого года.

"Эти темпы роста дают надежды производителям молока быть прибыльными. Но они не дают такой надежды перерабатывающей отрасли. Сегодня те, кто производят продукцию из цельного молока, ориентированы на внутренний рынок и на внутреннее потребление, а также на покупательную способность украинского потребителя. Они не могут надеяться, что будут прибыльными. Поэтому производителям и переработчикам следует сесть за стол переговоров ", - отметил В.Чагаровский.

Напомним, по словам В.Мартынчука, уровень фальсификации украинской молочной продукции грозит производителям .

Также напомним, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы .

Ранее, Л.Козаченко сообщил, что европейский инвестор отказался работать в Украине из-за антибиотиков в молоке .

При этом, по словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей О.Дорошенка, антибиотики в Украине содержит каждая вторая упаковка молока .

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