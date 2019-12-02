Лише 9% українських заробітчан обирають Росію для роботи за кордоном - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні лише 9% потенційних трудових мігрантів обирають Росію в якості країни для роботи за кордоном. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з міграції (МОМ) з питань міграції та торгівлі людьми, передає кореспондент УНН.
"Лише 9% потенційних трудових мігрантів, тобто тих, хто вже знайшов чи планує знайти роботу за кордоном, обирають для себе Росію. Найбільшою популярністю в українців користується Німеччина (43%), на другому місці Польща(35%), а на третьому – Чехія (23%). Таким чином, порівняно з 2017 роком, зросла популярність Чехії та Німеччини і знизилась привабливість Росії до 9%", - йдеться у дослідженні.
Також зазначається, що 65% постраждалих через торгівлю людьми, що були зареєстровані МОМ від початку цього року – зазнали експлуатації на території Російської Федерації.
"Саме в Росії досить поширеним є неофіційне працевлаштування трудових мігрантів", - сказала Інна Волосевич, що проводила дослідження.
Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, Молдові, Білорусі та Грузії було проведене InfoSapiens на замовлення представництва МОМ в Україні у червні-серпні 2019 року. Воно було проведене на базі національного репрезентативного опитування "Омнібус" методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів. Обсяг вибірки в Україні становить 2000 респондентів, у Молдові - 1106, у Білорусі - 1041, у Грузії - 1001. Вибірка репрезентує населення старше 18 років (старше 16 років в Україні) за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без урахування неконтрольованих урядом територій в Молдові, Україні та Грузії).
Нагадаємо, більшість українців назвали масову еміграцію найбільшою загрозою для країни.