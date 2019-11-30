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Лише 8% громадян України можуть відрізнити в інформпросторі фейки від правди - міністр

Лише 8% громадян України можуть відрізнити в інформпросторі фейки від правди - міністр

Київ • УНН

 • 12809 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив про те, що лише 8% громадян України можуть відрізнити фейкову новину від правдивої. Оскільки кількість людей, які не можуть цього зробити, у нашій країні сягає 92%, необхідно говорити про законодавство, яке захищає правду, розповів він в інтерв'ю DT.UA, передає УНН.

"Згідно з останнім дослідженням, лише 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейка. Тобто 92% людей не вміють відрізняти правду від неправди. І якщо у нас ця цифра така велика, то ми говоримо вже не про боротьбу з дезінформацією, а про законодавство, яке захищає правду. Дивно звучить, але цей законопроект щодо протидії дезінформації допоможе людям зрозуміти, що є правдою, а що неправдою", - зазначив Бородянський.

Він також додав, що згоден з міністром оборони, який сказав, що медіаграмотність і вміння відрізнити фейк від нефейка є основною навичкою сучасного громадянина. "Цьому потрібно вчити зі школи, це основа", - додав Бородянський.

Раніше Бородянський заявив, що багато норм з тих, які на даний момент обговорюються в законопроекті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України залишається тимчасово окупованою. 

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