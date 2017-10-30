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Лише 41% росіян вважають, що РФ має підтримувати ОРДЛО

Лише 41% росіян вважають, що РФ має підтримувати ОРДЛО

Київ • УНН

 • 10406 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на вересень 2017 року 41% громадян Росії вважають, що їхня країна повинна підтримувати так звані "ДНР/ЛНР". Про це йдеться у результатах опитування російського аналітичного центру "Левада-Центр", яке було проведене 15-19 вересня 2017 року, передає УНН.

Відповідно до дослідження, лише 41% росіян висловили думку, що Росія повинна підтримувати "ДНР/ЛНР".

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При цьому, згідно з опитуванням, 37% громадян Росії вважають, що їхня країна не має підтримувати ні Київ, ні ОРДЛО. Частина росіян, а саме 6% з опитаних респондентів, переконані, що РФ повинна підтримати Україну з урядом у Києві.

Як поінформували у "Левада-Центрі", опитування відбувалося 15-19 вересня 2017 року серед міського та сільського населення Росії у віці 18 років і старші у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження відбувалося вдома методом особистого інтерв’ю. Вибірка становить 1600 осіб.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

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