Лише 32% переселенців планують повернутися на Донбас після завершення конфлікту

За даними дослідження, 29% внутрішньо переміщених осіб не збираються повертатись додому, 21% - важко відповісти. У той же час 17% переселенців вказали, що можливо повернуться додому у майбутньому. І лише 1% збирається повернутись найближчим часом.

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Дослідження проводила Міжнародна організація з міграції в Україні (МОМ) у 205 територіальних одиницях. При підготовці дослідження були використані такі джерела інформації, як особисті та телефонні інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами (1025 осіб – особисті інтерв'ю, 4204 – телефонні), опитування ключових інформаторів шляхом особистих інтерв'ю (410 осіб), обговорення у фокус-групах (5 фокус-груп), адміністративні дані.

Як повідомляв УНН, станом на 23 жовтня 2017 року кількість переселенців зі східних областей та Криму становила 1 604 059 осіб.