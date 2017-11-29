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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62215 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41601 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52182 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61643 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111985 просмотра

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Лишь 32% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения конфликта

Лишь 32% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения конфликта

Киев  •  УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лишь 32% переселенцев намерены вернуться домой после окончания конфликта в Донбассе. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, передает корреспондент УНН.

По данным исследования, 29% внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться домой, 21% - затруднились ответить. В то же время 17% переселенцев указали, что возможно вернутся домой в будущем. И лишь 1% собирается вернуться в ближайшее время.

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Исследование проводила Международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус-группах (5 фокус-групп), административные данные.

Как сообщал УНН, по состоянию на 23 октября 2017 года количество переселенцев из восточных областей и Крыма составила 1 604 059 человек.

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