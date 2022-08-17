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Лише 20% випускників педагогічних вишів працюють за спеціальністю - освітній омбудсмен

Київ • УНН

 • 325199 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Лише близько 20% випускників педагогічних вишів в Україні, що навчалися на бюджеті, згодом обирають роботу за спеціальністю. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів УНН, чому професія вчителя непопулярна серед української молоді.

Лише 20% випускників педагогічних вишів працюють за спеціальністю - освітній омбудсмен

Цитата

"Знаю, що дуже малий відсоток здобувачів вищої освіти за спеціальністю «вчитель» згодом обирають саме цю професію, маю на увазі тих, хто навчається на бюджеті. Чому так відбувається? Я спілкуюсь з керівниками ЗВО (заклад вищої освіти, - ред.), запитую їх – відсоток студентів, що йдуть працювати за спеціальністю на сьогодні, на жаль, не більше 20%. Проблема дуже комплексна", - розповів Горбачов.

Деталі

Експерт зазначив, що розмір зарплати є одним з важливих критеріїв вибору майбутньої професії. Так, за його словами, молодий вчитель отримує близько 8000-9000 гривень, тоді як вчитель зі стажем, з категорією, з великим навантаженням може отримувати зараз до 20 000 гривень. Горбачов зауважив, що потрібно підвищувати заробітню плату молодим спеціалістам та усувати розрив між ними та вчителями зі стажем.

"Підвищення зарплат у секторі, а це сектор економіки дуже важливий, створює тиск на ринку праці. Люди бачать, що тут дійсно можна заробити на життя, і обирають цю професію. Ми отримуємо інший набір у закладах вищої освіти. Тут є ще один важливий момент – мабуть, треба зменшувати кількість набору, добирати студентів більш ретельно, вимагати від них реальних результатів навчання", - наголошує експерт.

Він додає, що останні 15 років більшість абітурієнтів обирають педагогічні спеціальності тому, що не визначилися з майбутньою професією або "про всяк випадок". Горбачов зауважує, це тому, що у суспільстві панує "дуже викривлене" враження про фах вчителя.

"Робота вчителя надскладна. Учитель кожного дня має справу з безліччю непередбачуваних змінних – у тебе в класі 30 дітей, ти на них дивишся, ти розумієш, що це діти, кожен з яких має своє ставлення, свій настрій, і ти маєш це відчувати, маєш їх організувати", - пояснює експерт: "Тут треба бути дуже зваженим, стійким, спокійним".

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила закон про повернення вчителям повної відпустки – до 56 днів. Раніше, через воєнний стан, її обмежили до 24 днів. 

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