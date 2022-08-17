Только 20% выпускников педвузов работают по специальности - образовательный омбудсмен

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"Знаю, что очень малый процент соискателей высшего образования по специальности "учитель" впоследствии выбирают именно эту профессию, имею в виду тех, кто учится на бюджете. Почему так происходит? Я общаюсь с руководителями ЗВО (заведение высшего образования - ред.), спрашиваю их – процент студентов, идущих работать по специальности на сегодня, к сожалению, не более 20%. Проблема очень комплексная", - рассказал Горбачев.

Детали

Эксперт отметил, что размер зарплаты является одним из важных критериев выбора будущей профессии. Так, по его словам, молодой учитель получает около 8000-9000 гривен, тогда как учитель со стажем, с категорией с большой нагрузкой может получать сейчас до 20 000 гривен. Горбачев отметил, что нужно повышать зарплату молодым специалистам и устранять разрыв между ними и учителями со стажем.

"Повышение зарплат в секторе, а это сектор экономики очень важно, создает давление на рынке труда. Люди видят, что здесь действительно можно заработать на жизнь, и выбирают эту профессию. Мы получаем другой набор в заведениях высшего образования. Здесь есть еще один важный момент – видимо, нужно уменьшать количество набора, подбирать студентов более тщательно, требовать от них реальных результатов обучения", - подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что последние 15 лет большинство абитуриентов выбирают педагогические специальности потому, что не определились с будущей профессией, или "на всякий случай". Горбачев отмечает, это потому, что в обществе царит "очень искривленное" впечатление о специальности учителя.

"Работа учителя сверхсложная. Учитель каждый день имеет дело со множеством непредсказуемых переменных – у тебя в классе 30 детей, ты на них смотришь, ты понимаешь, что это дети, каждый из которых имеет свое отношение, свое настроение, и ты должен это чувствовать, должен их организовать", - объясняет эксперт: "Здесь надо быть очень взвешенным, устойчивым, спокойным".

Напомним

Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении учителям полного отпуска – до 56 дней. Ранее из-за военного положения ее ограничили до 24 дней.