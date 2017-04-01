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Липову алею висадили на набережній у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, понад сто активістів долучились до висадження “Алеї миру” на набережній Інгулу у Кропивницькому, повідомляє кореспондент УНН.

Молоді липи висадили у рамках Всеукраїнської екологічної акції “Посади дерево миру”.

До заходу долучились волонтери, військові, правоохоронці, представники комунальних служб, медики, керівництво міста та області, небайдужі мешканці обласного центру.
Закупили саджанці в обласному управлінні лісового та мисливського господарства за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища.

“Оскільки учасників акції було багато, завершили справу дуже швидко. Та, упевнений, що для кожного, хто брав участь у цій весняній толоці, захід був по-особливому важливим і символічним.
Ми віримо в майбутнє свого міста. І нехай воно зростає, квітне та радує місцевих жителів і гостей. Як і наша, висаджена сьогодні липова алея", — прокоментував очільник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко.

 Нагадаємо, 29 березня на високогір′ї Закарпаття висадили 6 тисяч молодих дерев.

Українські Національні Новини

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