Липову алею висадили на набережній у Кропивницькому

Молоді липи висадили у рамках Всеукраїнської екологічної акції “Посади дерево миру”.

До заходу долучились волонтери, військові, правоохоронці, представники комунальних служб, медики, керівництво міста та області, небайдужі мешканці обласного центру.

Закупили саджанці в обласному управлінні лісового та мисливського господарства за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища.

“Оскільки учасників акції було багато, завершили справу дуже швидко. Та, упевнений, що для кожного, хто брав участь у цій весняній толоці, захід був по-особливому важливим і символічним.

Ми віримо в майбутнє свого міста. І нехай воно зростає, квітне та радує місцевих жителів і гостей. Як і наша, висаджена сьогодні липова алея", — прокоментував очільник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко.

Нагадаємо, 29 березня на високогір′ї Закарпаття висадили 6 тисяч молодих дерев.