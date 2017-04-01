Липовую аллею высадили на набережной в Кропивницкому

Молодые липы высадили в рамках Всеукраинской экологической акции “Посади дерево мира”.

К западу присоединились волонтеры, военные, правоохранители, представители коммунальных служб, медики, руководство города и области, неравнодушные жители областного центра.

Закупили саженцы в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства за средства областного фонда охраны окружающей среды.

“Поскольку участников акции было много, завершили дело очень быстро. Но, уверен, что для каждого, кто принимал участие в этой весенней толоке, мероприятие было по-особенному важным и символичным.

Мы верим в будущее своего города. И пусть оно растет, цветет и радует местных жителей и гостей. Как и наша, высажена сегодня липовая аллея", — прокомментировал глава ГУ НП в области Сергей Кондрашенко.

Напомним, на высокогорье Закарпатья высадили 6 тыс. молодых деревьев.