Липовую аллею высадили на набережной в Кропивницкому

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49040 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104461 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154752 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Липовую аллею высадили на набережной в Кропивницкому

Липовую аллею высадили на набережной в Кропивницкому

Киев  •  УНН

 • 13928 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, более ста активистов присоединились к высадке "Аллеи мира" на набережной Ингула в Кропивницком, сообщает корреспондент УНН.

Молодые липы высадили в рамках Всеукраинской экологической акции “Посади дерево мира”.

К западу присоединились волонтеры, военные, правоохранители, представители коммунальных служб, медики, руководство города и области, неравнодушные жители областного центра.
Закупили саженцы в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства за средства областного фонда охраны окружающей среды.

“Поскольку участников акции было много, завершили дело очень быстро. Но, уверен, что для каждого, кто принимал участие в этой весенней толоке, мероприятие было по-особенному важным и символичным.
Мы верим в будущее своего города. И пусть оно растет, цветет и радует местных жителей и гостей. Как и наша, высажена сегодня липовая аллея", — прокомментировал глава ГУ НП в области Сергей Кондрашенко.

Напомним, на высокогорье Закарпатья высадили 6 тыс. молодых деревьев.

Украинские Национальные Новости

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