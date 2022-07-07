Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.
Липень у Києві розпочався зі спеки: встановлено новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчора, 6 липня, максимальна температура повітря у Києві сягнула +34,3°. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1924 році – 33,9° тепла. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, інформує УНН.
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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.
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