Липень у Києві розпочався зі спеки: встановлено новий температурний рекорд

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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.

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