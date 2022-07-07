Июль в Киеве начался с жары: установлен новый температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Вчера, 6 июля, максимальная температура воздуха в Киеве достигла +34,3°. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1924 году – 33,9° тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория, информирует УНН.
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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха 6 июля в Киеве достигла +34,3°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1924 году и равнялось +33,9°С", – говорится в сообщении.
Добавим
Абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936, когда столбик термометра зафиксировали на отметке +39,4°С.
Напомним
В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.