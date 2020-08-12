Лінкявічюс: Тіхановська записувала відео не в Литві, буде нова заява
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записувала своє відеозвернення поза межами Литви. Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс у коментарі Радіо Свобода, передає УНН.
“Що ж, ви розумієте, що коли людина ухвалює рішення під тиском, усі сказані (нею — ред.) слова не можуть бути сприйняті дослівно”, — сказав Лінкявічюс.
Він додав, що Литва вирішила прийняти Тіхановську, щоб забезпечити її безпеку, “тому що був елемент небезпеки”.
“Ми можемо лише судити, що вона не мала багато вибору: або покинути країну, або наслідки не були б хорошими”, — заявив міністр.
Лінкявічюс також зауважив, що суперниця президента Білорусі на виборах зробить ще одну заяву найближчим часом.
“Розмовляв зі Світланою Тіхановскою. Вона в доброму гуморі. Вона виступить найближчим часом”, — написав міністр у своєму Twitter.
Нагадаємо, напередодні стало відомо що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві.
Також напередодні Тіхановська оприлюднила відеозвернення до виборців, де пояснила свій від’їзд з країни.