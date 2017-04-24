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Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули понад 23 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування перетнули 23,6 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. Усі КПВВ працюють в штатному режимі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

“Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 23,6 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Через КПВВ “Майорське” прослідували 5185 осіб та 725 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6745 осіб та 1495 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4625 осіб та 1170 транспортних засобів; “Гнутове” — 2510 осіб та 665 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4490 осіб.

Загалом учора, 23 квітня, фіксувалося певне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/90; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 50/70; “Гнутове” — 50/20.

Два автомобілі, якими перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького та Краматорського загонів. Транспортними засобами громадяни намагалися через КПВВ “Гнутове” та “Майорське” незаконно перевезти товари народного споживання та 1100 пачок сигарет на загальну суму більше 26 тис. гривень. Громадян разом з автівками та вантажем передано у Державну фіскальну службу (ДФС) для прийняття правового рішення.

Також учора, в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України зі значною сумою грошових коштів. Під час оформлення громадянина України, що прямував через лінію зіткнення, прикордонним нарядом спільно з працівниками ДФС в салоні автомобіля серед особистих речей виявлено готівку сумою майже 292 тис. гривень та 2,8 тис. доларів США. Порушника та виявлені кошти передано співробітникам Національної поліції для проведення фільтраційних заходів.

Як повідомляв УНН 23 квітня, минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб.

Також 23 квітня міністерство закордонних справ України заявило, що вибух авто СММ ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати працівників місії.

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