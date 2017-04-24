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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23952 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86915 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144279 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112229 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113735 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110767 просмотра

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Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 23 тыс. чел.

Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 23 тыс. чел.

Киев  •  УНН

 • 6691 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли 23,6 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. Все КПВВ работают в штатном режиме. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 23,6 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 5185 человек и 725 транспортных средств; "Марьинка" - 6745 человек и 1495 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4625 человек и 1170 транспортных средств; "Гнутово" - 2510 человек и 665 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4490 человек.

Вчера, 23 апреля, фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/90; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 50/20.

Два автомобиля, которыми перевозили товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово" и "Майорское" незаконно перевезти товары народного потребления и 1100 пачек сигарет на общую сумму более 26 тыс. грн. Граждан вместе с автомобилями и грузом передан в Государственную фискальную службу (ГФС) для принятия правового решения.

Также вчера, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств. При оформлении гражданина Украины, следовавшего через линию соприкосновения, пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне автомобиля среди личных вещей обнаружены наличные суммой почти 292 тыс. грн и 2,8 тыс. долл. США. Нарушителя и выявленные средства переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения фильтрационных мероприятий.

Как сообщал УНН 23 апреля, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 27,5 тыс. чел.

Также 23 апреля министерство иностранных дел Украины заявило, что взрыв авто СММ ОБСЕ является подтверждением попыток Москвы запугать работников миссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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