Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 23 тыс. чел.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 23,6 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 5185 человек и 725 транспортных средств; "Марьинка" - 6745 человек и 1495 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4625 человек и 1170 транспортных средств; "Гнутово" - 2510 человек и 665 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4490 человек.

Вчера, 23 апреля, фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/90; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 50/20.

Два автомобиля, которыми перевозили товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово" и "Майорское" незаконно перевезти товары народного потребления и 1100 пачек сигарет на общую сумму более 26 тыс. грн. Граждан вместе с автомобилями и грузом передан в Государственную фискальную службу (ГФС) для принятия правового решения.

Также вчера, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств. При оформлении гражданина Украины, следовавшего через линию соприкосновения, пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне автомобиля среди личных вещей обнаружены наличные суммой почти 292 тыс. грн и 2,8 тыс. долл. США. Нарушителя и выявленные средства переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения фильтрационных мероприятий.

Как сообщал УНН 23 апреля, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 27,5 тыс. чел.

Также 23 апреля министерство иностранных дел Украины заявило, что взрыв авто СММ ОБСЕ является подтверждением попыток Москвы запугать работников миссии.