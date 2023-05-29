"Лінії хреніна": з'явилися супутникові знімки "укріпрайону" під гомелем

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Сьогодні видання "Радіо Свобода" опублікувало свіжі супутникові знімки "Лінії хреніна", зроблені компанією Planet Labs 25 травня.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" проаналізувала фото: "Виходячи зі знімків, стає ясно, що довжина лінії протитанкових укріплень "зубів дракона" біля села Калініно становить близько 2 км. (400 м - західна частина, 1600 м - східна). На північ, ближче до села, можна помітити фортифікаційні озброєння — окопи та рови", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає група, 26 травня, голова мо рб віктор хренін відвідав цей оборонний рубіж і, мабуть, "Лінія хреніна" була створена саме під навчання тероборони у гомелі та гомельському районі. Як писав "Флагшток", у задумі навчань територіальної оборони це місце називається як "зміцнений район".