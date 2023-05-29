"Лінії хреніна": з'явилися супутникові знімки "укріпрайону" під гомелем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під гомелем в білорусі, на трасі М8, за 20 км від кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона", яку вже прозвали "Лінія хреніна", пише УНН.
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Сьогодні видання "Радіо Свобода" опублікувало свіжі супутникові знімки "Лінії хреніна", зроблені компанією Planet Labs 25 травня.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" проаналізувала фото: "Виходячи зі знімків, стає ясно, що довжина лінії протитанкових укріплень "зубів дракона" біля села Калініно становить близько 2 км. (400 м - західна частина, 1600 м - східна). На північ, ближче до села, можна помітити фортифікаційні озброєння — окопи та рови", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає група, 26 травня, голова мо рб віктор хренін відвідав цей оборонний рубіж і, мабуть, "Лінія хреніна" була створена саме під навчання тероборони у гомелі та гомельському районі. Як писав "Флагшток", у задумі навчань територіальної оборони це місце називається як "зміцнений район".