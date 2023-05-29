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19:26 • 37640 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100450 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105145 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105558 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100510 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91234 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109450 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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"Линии хренина": появились спутниковые снимки "укрепрайона" под гомелем

"Линии хренина": появились спутниковые снимки "укрепрайона" под гомелем

Киев • УНН

 • 564655 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Под гомелем в беларуси, на трассе М8, в 20 км от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона", которую уже прозвали "Линия хренина", пишет УНН.

Детали

Сегодня издание "Радио Свобода" опубликовало свежие спутниковые снимки "Линии хренина", сделанные компанией Planet Labs 25 мая.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала фото: "Исходя из снимков, становится ясно, что длина линии противотанковых укреплений "зубов дракона" возле села Калинино составляет около 2 км. (400 м - западная часть, 1600 м - восточная). К северу, ближе к селу, можно заметить фортификационные вооружения — окопы и рвы", — говорится в сообщении.

Как отмечает группа, 26 мая, председатель мо рб виктор хренин посетил этот оборонительный рубеж и, видимо, "Линия хренина" была создана именно под учения теробороны в гомеле и гомельском районе. Как писал "Флагшток", в замысле учений территориальной обороны это место называется как "укрепленный район".

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