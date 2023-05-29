"Линии хренина": появились спутниковые снимки "укрепрайона" под гомелем

Детали

Сегодня издание "Радио Свобода" опубликовало свежие спутниковые снимки "Линии хренина", сделанные компанией Planet Labs 25 мая.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала фото: "Исходя из снимков, становится ясно, что длина линии противотанковых укреплений "зубов дракона" возле села Калинино составляет около 2 км. (400 м - западная часть, 1600 м - восточная). К северу, ближе к селу, можно заметить фортификационные вооружения — окопы и рвы", — говорится в сообщении.

Как отмечает группа, 26 мая, председатель мо рб виктор хренин посетил этот оборонительный рубеж и, видимо, "Линия хренина" была создана именно под учения теробороны в гомеле и гомельском районе. Как писал "Флагшток", в замысле учений территориальной обороны это место называется как "укрепленный район".