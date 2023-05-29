"Линии хренина": появились спутниковые снимки "укрепрайона" под гомелем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Под гомелем в беларуси, на трассе М8, в 20 км от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона", которую уже прозвали "Линия хренина", пишет УНН.
Детали
Сегодня издание "Радио Свобода" опубликовало свежие спутниковые снимки "Линии хренина", сделанные компанией Planet Labs 25 мая.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала фото: "Исходя из снимков, становится ясно, что длина линии противотанковых укреплений "зубов дракона" возле села Калинино составляет около 2 км. (400 м - западная часть, 1600 м - восточная). К северу, ближе к селу, можно заметить фортификационные вооружения — окопы и рвы", — говорится в сообщении.
Как отмечает группа, 26 мая, председатель мо рб виктор хренин посетил этот оборонительный рубеж и, видимо, "Линия хренина" была создана именно под учения теробороны в гомеле и гомельском районе. Как писал "Флагшток", в замысле учений территориальной обороны это место называется как "укрепленный район".