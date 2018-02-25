Ліквідують останній порив: у Харкові планують подати тепло за дві години
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові комунальні служби усувають наслідки пориву на теплових мережах. Про це УНН повідомив заступник голови Харківської ОДА Євген Шахненко.
За його словами, після усунення аварії почнеться заповнення системи, опалення в установах медкомплекса розраховують включити в протягом 2-х годин.
“У двох районах міста з учорашнього дня – з 15:00 – від опалення відключено 81 житловий будинок (5-, 9- і 16-поверхівки), також відключені 3 дитячих садки, 5 шкіл і 7 лікувальних установ, серед них 5 стаціонарних, в тому числі будинок дитини та обласна травматологія. Були повністю вжито заходів щодо забезпечення всіх лікувальних установ електронагрівачами і тепловими гарматами. Температура в будинку дитини зараз 25-26 градусів тепла. На мережах було 4 пориву, в даний момент усувається 4-й порив, після чого будемо заповнювати систему. Протягом 2-х годин почнемо подавати тепло на медичне містечко”, – розповів дані Євген Шахненко.
Як повідомляв раніше УНН, у Харкові без теплопостачання залишається 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок.
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“Наразі медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шосе, 264. Для обігріву мешканців мікрорайону прийняте рішення розгорнути пункти обігріву у спортивних залах шкіл. Проводиться поквартирний обхід, температура в квартирах близько 15 – 18 градусів тепла”, – прокоментував харківську аварію віце-прем‘єр України Геннадій Зубко.
Нагадаємо, у Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання були 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Наразі ремонтні роботи тривають.