Ликвидируют последний порыв: в Харькове планируют подать тепло через 2 часа
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове коммунальные службы устраняют последствия порыва на тепловых сетях. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко.
По его словам, после устранения аварии начнется заполнение системы, отопление в учреждениях медкомплекса рассчитывают включить в течение 2-х часов.
“В двух районах города со вчерашнего дня – с 15:00 – от отопления отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), также отключены 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка и областная травматология. Были полностью приняты меры по обеспечению всех лечебных учреждений электронагревателями и тепловыми пушками. Температура в доме ребенка сейчас 25-26 градусов тепла. На сетях было 4 порыва, в данный момент устраняется 4-й порыв, после чего будем заполнять систему. В течение 2-х часов начнем подавать тепло на мед городок”, – рассказал данные Евгений Шахненко.
Кроме того, чтобы контролировать ход ремонтных работ на теплосети у мед городка из Киева прибыли заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель председателя ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий.
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Как отметил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, Эдуард Кругляк будет координировать технические ремонтные вопрос по восстановлению систем жизнеобеспечения, Олег Мельчуцкий – вопрос оказания необходимой помощи харьковчанам.
“Два дня в условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Так как регламенте работы не проводили на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений.
Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15 - 18 градусов тепла”, – прокомментировал харьковскую аварию вице-премьер Геннадий Зубко.
Напомним, в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения были 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Сейчас ремонтные работы продолжаются.