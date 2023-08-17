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Ліквідація «Конкорду» може мати політичний підтекст – нардеп Ніколаєнко

Ліквідація «Конкорду» може мати політичний підтекст – нардеп Ніколаєнко

Київ • УНН

 • 3095958 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. В історії з відкликанням ліцензії та ліквідацією ConcordBank може бути політичний підтекст. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко.

Цитата

«Є підстави думати, що це рішення (ліквідація банку – ред.) має певний політичний підтекст», - підкреслив він.

Андрій Ніколаєнко зазначив, що в історії української банківської сфери «були історії, коли велику кількість банків середнього розміру виводили з ринку, у 15-16 роках».

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«І якщо буде розслідування, то я не виключаю, що визнають той факт, що рішення було неправильне. Але, на жаль, законодавець під впливом політичних чинників зробив так, що рішення НБУ не можуть бути відмінені», - констатував нардеп.

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Член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що в нього є підстави сумніватися, що це рішення щодо фінустанови було об’єктивне.

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«Побачимо, як буде проходити процедура ліквідації. Якщо вірити тим причинам, які вказані – відмивання коштів це дуже вагоме звинувачення, але в мене є підстави сумніватися, що це рішення було правильне і об’єктивне», - підкреслив він.

Нагадаємо

Співвласниця АТ “АКБ “Конкорд” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти.

“Активів, і не просто активів, а саме високоліквідних, вистачить на всіх наших клієнтів, фізичних осіб та юридичних. Їх вистачить навіть на те, щоб повернути акціонерам статутний капітал банку. Коштів мало б вистачити на те, щоб розрахуватися абсолютно з усіма”, — підкреслила вона.

У свою чергу її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.

“Ми нікуди не зникаємо. Ми й надалі працюємо над вирішенням ситуації й будемо з вами до останнього. Ми — перший та єдиний в історії України банк, який хоче зробити і, я впевнена — зробить, процедуру ліквідації дійсно прозорою. Передусім ми піклуємось про наших клієнтів, тому будемо стояти на захисті ваших інтересів й надалі, як стояли до цього”, — наголосила вона.

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