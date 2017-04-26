Ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС вшанували в Ужгороді

Передувала церемонії покладання зустріч в облдержадміністрації керівників краю, представників профільних структурних підрозділів ОДА з активом громадських чорнобильських організацій.

Загалом, як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, на Закарпатті сьогодні мешкає майже 4 тис. громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них більше 2 тис. — ліквідатори, майже 300 — інваліди внаслідок аварії на ЧАЕС, понад 700 постраждалих дітей.

У свою чергу, присутні на офіційних заходах ліквідатори, наголошують, що їхня найбільша втрата — то здоров᾽я, яке не компенсують жодні пільги. А ще згадують чорнобильці своїх загиблих колег. “Нас із 16-ти зараз лишилося тільки троє. Ми й досі зідзвонюємося, цікавимося передусім здоров᾽ям, якого, на жаль, немає.”, — розповів кореспонденту УНН учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 71-річни Юрій Келеман.

Нагадаємо, 26 квітня ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували у Коростені.