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Ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС почтили в Ужгороде

Киев • УНН

 • 8034 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня, 26 апреля, в Ужгороде на площади Дружбы народов представители органов власти, руководители местных общественных организаций “Союза Чернобыль Украины” приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику Закарпатским ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.

Ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС почтили в Ужгороде

Предшествовала церемонии возложения встреча в облгосадминистрации руководителей края, представителей профильных структурных подразделений ОГА с активом общественных чернобыльских организаций.

В общем, как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, на Закарпатье сегодня проживает около 4 тыс. граждан, имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них более 2 тыс. — ликвидаторы, почти 300 — инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС, более 700 пострадавших детей.

В свою очередь, присутствующие на официальных мероприятиях ликвидаторы, отмечают, что их самая большая потеря — это здоровье, которое не компенсируют никакие льготы. А еще вспоминают чернобыльцы своих погибших коллег.

“Нас из 16 сейчас осталось только трое. Мы до сих пор созваниваемся, интересуемся прежде всего здоровьем, которого, к сожалению, нет. ”, - рассказал корреспонденту УНН участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 71-летний Юрий Келеман.

Напомним, 26 апреля ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Коростене .

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