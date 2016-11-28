Лікування за кордоном потребують 33 українці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на 3 жовтня 2016 року, на обліку хворих, що потребують лікування за кордоном, перебуває 33 особи. Всі вони знаходяться на обліку за програмою КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном", передає УНН.
Також, станом на 3 жовтня із загальної кількості обліку хворих, що потребують лікування за кордоном, 18 осіб - становлять діти.
Комісією МОЗ України з питань направлення на лікування 26 вересня 2016 року розглянуто 34 справи. Направлення в закордонні клініки та оплата лікування будуть надані 30 громадянам, 13 із яких - діти.
До розгляду вищезазначеною Комісією очікує ще близько 15 нових справ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Корчнської, жоден боєць АТО не був відправлений на лікування державним коштом за кордон.