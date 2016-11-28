В лечении за рубежом нуждаются 33 украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на 3 октября 2016 года, на учете больных, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 33 человека. Все они находятся на учете по программе КПКВК 2301360 "Лечение граждан Украины за рубежом", передает УНН.
Также, по состоянию на 3 октября из общего количества учета больных, нуждающихся в лечении за рубежом, 18 человек составляют дети.
Минздрав Украины по вопросам направления на лечение 26 сентября 2016 г. рассмотрел 34 дела. Направление в зарубежные клиники и оплата лечения будут предоставлены 30 гражданам, 13 из которых - дети.
Рассмотрения вышеуказанной Комиссией ожидают еще около 15 новых дел.
Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Корчинской, ни один боец АТО не был отправлен на лечение за счет государства за границу.