В лечении за рубежом нуждаются 33 украинца

Также, по состоянию на 3 октября из общего количества учета больных, нуждающихся в лечении за рубежом, 18 человек составляют дети.

Минздрав Украины по вопросам направления на лечение 26 сентября 2016 г. рассмотрел 34 дела. Направление в зарубежные клиники и оплата лечения будут предоставлены 30 гражданам, 13 из которых - дети.

Рассмотрения вышеуказанной Комиссией ожидают еще около 15 новых дел.

Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Корчинской, ни один боец АТО не был отправлен на лечение за счет государства за границу.