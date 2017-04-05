Ліки від серцево-судинних захворювань подешевшають на 30% - В.Гройсман

“Ми сьогодні маємо інформацію, що приблизно на 30% ціна на препарати від серцево-судинних хвороб буде знижена. Реімбурсація призвела до зниження цін на ці ліки”, — сказав він.

Також прем’єр повідомив, що в Україні виділять гроші на 100% поставку ліків для хронічно хворих людей.

“Ми проаналізували 500 млн грн, які зарезервовані, нам вистачить на те, щоб до кінця року забезпечити всіх безкоштовними ліками. Але якщо нам потрібно буде ще 500 млн грн, то я обіцяю, що знайду ці кошти і направлю на те, щоб забезпечити 100% поставку ліків для хронічно хворих”, — наголосив В. Гройсман.