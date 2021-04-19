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Лікеро-горілчаний завод PRIME - один з найбільших платників податків Харківщини

Київ • УНН

 • 53517 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Лікеро-горілчаний завод PRIME один з найбільших платників податків Харківської області за березень. Про це повідомила начальник Міжрегіонального управління ДПС Галина Феденко, передає УНН.

Цитата:

"У І кварталі 2021 року великі підприємства, які обслуговуються в Північному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, заплатили в державний бюджет майже 17 млрд грн, у т.ч. 6,5 млрд грн - в березні", - повідомила вона.

Деталі

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року сума сплачених податків збільшилася на 1,7 млрд грн. Як зазначає Феденко, серед основних бюджетоформуючих платежів до держбюджету було сплачено:

- майже 8,4 млрд грн акцизного податку з вироблених підакцизних товарів;
- 3,8 млрд грн податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів;
- 2,3 млрд грн акцизного податку з ввезених підакцизних товарів (більше в 3,6 рази);
- 2,2 млрд грн податку на прибуток підприємств (більше майже в 2 рази).

"Крім того, від великих роботодавців Харківського регіону надійшло 213,5 млн грн податків і зборів з фізичних осіб, що на 8,8% більше, ніж було сплачено за І квартал минулого року. Тільки в березні поточного року великим бізнесом в державний бюджет сплачено майже 6,5 млрд грн", - зазначила Феденко.

Серед підприємств Харківського регіону, які обслуговуються в управлінні, найбільше за всіх у І кварталі сплатили:

- ПрАТ "Філіп Морріс Україна";

- АК "Харківобленерго";

- КП "Харківводоканал";

- ТОВ "ЛГЗ "PRIME";

- КП "Харківські теплові мережі";

- Регіональний філіал "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця";

- ПАТ "ФЕД";

- ТОВ "Укрвибухтехнологія";

- АТ "Турбоатом".

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