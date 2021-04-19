Ликеро-водочный завод PRIME - один из крупнейших налогоплательщиков Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ликеро-водочный завод PRIME один из крупнейших налогоплательщиков Харьковской области за март. Об этом сообщила начальник Межрегионального управления ГНС Галина Феденко, передает УНН.
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"В первом квартале 2021 года крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, уплатили в государственный бюджет почти 17 млрд грн, в т.ч. 6,5 млрд грн - в марте", - сообщила она.
Детали
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,7 млрд грн. Как отмечает Феденко, среди основных бюджетообразующих платежей в госбюджет было уплачено:
- почти 8,4 млрд грн акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;
- 3,8 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;
- 2,3 млрд грн акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 3,6 раза);
- 2,2 млрд грн налога на прибыль предприятий (больше почти в 2 раза).
"Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило 213,5 млрд грн налогов и сборов с физических лиц, что на 8,8% больше, чем было уплачено за I квартал прошлого года. Только в марте текущего года крупным бизнесом в государственный бюджет уплачено почти 6,5 млрд грн", - отметила Феденко.
Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех в квартале оплатили:
- ЧАО "Филип Моррис Украина";
- АК "Харьковоблэнерго";
- КП "Харьковводоканал";
- ООО "ЛВЗ "PRIME";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
- ОАО "ФЭД";
- ООО "Укрвзрывтехнология";
- АО "Турбоатом".