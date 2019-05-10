Лікаря судитимуть за смерть дошкільняти

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Кельменецька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-педіатра районної лікарні через неналежне виконання її професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.

Як повідомляється, 05.03.2018 до "Кельменецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини" зі скаргами на повторну блювоту, в’ялість, сонливість та нежить свого малолітнього сина (2016 року народження) звернулась жителька Кельменецького району. Після огляду хворого його було госпіталізовано з попереднім діагнозом – ГРВІ та гострий обструктивний бронхіт, і призначено медикаментозне лікування у відповідності до діагнозу.

Однак стан хлопчика погіршувався і вже наступного дня дитину було доставлено до Чернівецької обласної дитячої лікарні, де лікарі поставили правильний діагноз – синдром Рея.

Врятувати життя дитини не вдалось, через місяць хлопчик помер.

Відповідно до висновків комісійних судово-медичних експертиз – ненадання в районній лікарні своєчасної кваліфікованої медичної допомоги малолітньому фактично позбавило його шансу на виживання та одужання.

Нагадаємо, у Миколаєві хлопчика на смерть привалило сміттям.

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