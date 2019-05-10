Врача будут судить за смерть дошкольника

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100861 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102838 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126195 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112477 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138352 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Кельменецкая местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-педиатра районной больницы из-за ненадлежащего выполнения его профессиональных обязанностей, повлекших смерть малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

Как сообщается, 05.03.2018 в "Кельменецкую амбулаторию общей практики семейной медицины" с жалобами на повторную рвоту, вялость, сонливость и насморк своего малолетнего сына (2016 рождения) обратилась жительница Кельменецкого района. После осмотра больного он был госпитализирован с предварительным диагнозом - ОРВИ и острый обструктивный бронхит, и назначено медикаментозное лечение в соответствии с диагнозом.

Однако состояние мальчика ухудшалось и уже на следующий день ребенок был доставлен в Черновицкую областную детскую больницу, где врачи поставили правильный диагноз - синдром Рея.

Спасти жизнь ребенка не удалось, через месяц мальчик умер.

Согласно выводам комиссионных судебно-медицинских экспертиз - непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной медицинской помощи малолетнему фактически лишило его шанса на выживание и выздоровление.

Напомним, в Николаеве мальчика насмерть придавило мусором.

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