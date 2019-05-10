Врача будут судить за смерть дошкольника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Кельменецкая местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-педиатра районной больницы из-за ненадлежащего выполнения его профессиональных обязанностей, повлекших смерть малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.
Как сообщается, 05.03.2018 в "Кельменецкую амбулаторию общей практики семейной медицины" с жалобами на повторную рвоту, вялость, сонливость и насморк своего малолетнего сына (2016 рождения) обратилась жительница Кельменецкого района. После осмотра больного он был госпитализирован с предварительным диагнозом - ОРВИ и острый обструктивный бронхит, и назначено медикаментозное лечение в соответствии с диагнозом.
Однако состояние мальчика ухудшалось и уже на следующий день ребенок был доставлен в Черновицкую областную детскую больницу, где врачи поставили правильный диагноз - синдром Рея.
Спасти жизнь ребенка не удалось, через месяц мальчик умер.
Согласно выводам комиссионных судебно-медицинских экспертиз - непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной медицинской помощи малолетнему фактически лишило его шанса на выживание и выздоровление.
Напомним, в Николаеве мальчика насмерть придавило мусором.