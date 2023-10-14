Лікарні Гази переповнені пораненими, зафіксовано вже понад 2000 загиблих

Деталі

На відео, отриманому CNN у суботу, як повідомляється, можна побачити десятки поранених, яких терміново доставляють до лікарні мучеників аль-Акса у Дейр-ель-Баласі. Видно, як служби екстреної допомоги в лікарні гарячково поспішають нести носилки з людьми різного віку, які потребують медичної допомоги.

У суботньому повідомленні міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що з моменту початку конфлікту тиждень тому було вбито 2215 цивільних осіб, у тому числі 724 дитини та 458 жінок.

Міністерство охорони здоров'я Палестини також повідомило, що у секторі Газа отримали поранення різного ступеня тяжкості 8714 громадян. Серед поранених 2450 дітей та 1536 жінок.

Доповнення

Тим часом МОЗ Ізраїлю повідомило, що станом на 11 годину ранку суботи до лікарень по всій країні було доставлено 3526 осіб з травмами, отриманими в результаті атаки ХАМАС з сектору Газа і бойових дій, що послідували за ним. Ще 355 поранених госпіталізовано. З них 95 перебувають у тяжкому стані, 186 – у стані середньої тяжкості, 74 – у легкому.

Повідомлялося про понад 1300 загиблих в Ізраїлі.