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Больницы Газы переполнены ранеными, зафиксировано уже более 2000 погибших

Больницы Газы переполнены ранеными, зафиксировано уже более 2000 погибших

Киев • УНН

 • 402958 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Раненые продолжают поступать в больницы в центре сектора Газа, а министерство здравоохранения Палестины объявило в субботу, что более 2000 мирных жителей в секторе Газа были убиты во время боевых действий, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На видео, полученном CNN в субботу, как сообщается, можно увидеть десятки раненых, которых срочно доставляют в больницу мучеников аль-Акса в Дейр-эль-Балахе. Видно, как службы экстренной помощи в больнице лихорадочно спешат нести носилки с людьми разного возраста, нуждающимися в медицинской помощи.

В субботнем сообщении министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала конфликта неделю назад было убито 2215 гражданских лиц, в том числе 724 ребёнка и 458 женщин.

Министерство здравоохранения Палестины также сообщило, что в секторе Газа получили ранения различной степени тяжести 8714 граждан. Среди раненых 2450 детей и 1536 женщин.

Дополнение

Тем временем Минздрав Израиля сообщил, что по состоянию на 11 часов утра субботы в больницы по всей стране было доставлено 3526 человек с травмами, полученными в результате атаки ХАМАС из сектора Газа и последовавших за ней боевых действий. Еще 355 раненых госпитализированы. Из них 95 находятся в тяжелом состоянии, 186 – в состоянии средней тяжести, 74 – в легком.

Сообщалось о более 1300 погибших в Израиле.

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