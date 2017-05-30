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Лікарів на Львівщині судитимуть за професійну недбалість

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо лікаря-травматолога та лікаря-реаніматолога Буської центральної районної лікарні, підозрюваних у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що спричинили смерть пацієнта, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

Лікарів на Львівщині судитимуть за професійну недбалість

"За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно лікаря-травматолога та лікаря-реаніматолога Буської центральної районної лікарні, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останні, як засвідчила низка експертиз, не провели ретельного динамічного спостереження за станом пацієнта та неналежно виконували свої професійні обов’язки, надаючи медичну допомогу, внаслідок чого в жовтні 2015 року у реанімаційному відділенні лікарні помер пацієнт.

За вчинення вказаного злочину лікарям загрожує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років або позбавлення волі до 2-ох років.

Як повідомляв УНН 24 травня, начальника ветеринарної лікарні м. Черкаси затримано за систематичне хабарництво.

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