Врачей во Львовской области будут судить за профессиональную небрежность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Обвинительный акт относительно врача-травматолога и врача-реаниматолога Буской центральной районной больницы, подозреваемых в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента, направлен в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"При процессуальном руководстве Радеховской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное производство в отношении врача-травматолога и врача-реаниматолога Буской центральной районной больницы, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия ", - говорится в сообщении.
Напомним, что последние, как показал ряд экспертиз, не провели тщательного динамического наблюдения за состоянием пациента и неподобающе выполняли свои профессиональные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в результате чего в октябре 2015 году в реанимационном отделении больницы умер пациент.
За совершение указанного преступления врачам грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет или лишение свободы до 2-х лет.
Как сообщал УНН 24 мая, начальник ветеринарной больницы г. Черкассы задержан за систематическое взяточничество.