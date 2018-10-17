Лікар закликав владу заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім

"Я вважаю, що посилювати відповідальність за продаж алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім вкрай необхідно. Тому, я виступаю за прийняття відповідної законодавчої ініціативи. Адже це не допустимо, коли молоді продають алкоголь. Не припустимо, щоб поруч з садком і школою розливали горілку. Продавайте лимонад, соки. Алкоголь і сигарети - це те, що губить людей. Паралельно з цим, я б хотів, щоб депутати додали в цей законопроект графу про заборону на продаж неповнолітнім так званих вейпів або електронних сигарет. Це у нас стає дуже популярним, і це - лякає", - вважає Роханський.

Проблема вживання алкоголю неповнолітній не нова, додав лікар.

"Але крім законодавчих ініціатив, важливо будувати нові спортивні майданчики, футбольні поля, басейни. Щоб молоді було чим зайнятися. Щоб була альтернатива. Повинні існувати доступні спортивні секції. Адже здоров'я нашої молоді - це здоров'я нашої нації в цілому", - резюмував Роханський.

Нагадаємо, як писав УНН, в парламенті зареєстрований законопроект № 9065, який передбачає сторазове збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім і введення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю в торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних дворів.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич і Денис Силантьєв.

Також нагадаємо, за даними ESPAD, кожен 10-й український підліток викурив першу сигарету в 14 років.