Лікар закликав владу заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50288 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 91127 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133587 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112084 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104724 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112234 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135589 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74824 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83225 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173532 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
76 %
751 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58018 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119965 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103170 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80347 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78514 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133575 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135583 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173526 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514004 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1048 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21960 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22765 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31116 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58018 перегляди
Актуальне
Лікар закликав владу заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім

Лікар закликав владу заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім

Київ • УНН

 • 20838 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прийняття та реалізація законопроекту №9065 про посилення відповідальності за продаж алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім вкрай необхідні в контексті популяризації здорового способу життя. Додатково, варто посилити відповідальність бізнесу за реалізацію молоді електронних сигарет. Про це в коментарі УНН заявив лікар, кандидат медичних наук Андрій Роханський.

"Я вважаю, що посилювати відповідальність за продаж алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім вкрай необхідно. Тому, я виступаю за прийняття відповідної законодавчої ініціативи. Адже це не допустимо, коли молоді продають алкоголь. Не припустимо, щоб поруч з садком і школою розливали горілку. Продавайте лимонад, соки. Алкоголь і сигарети - це те, що губить людей. Паралельно з цим, я б хотів, щоб депутати додали в цей законопроект графу про заборону на продаж неповнолітнім так званих вейпів або електронних сигарет. Це у нас стає дуже популярним, і це - лякає", - вважає Роханський.

Проблема вживання алкоголю неповнолітній не нова, додав лікар.

"Але крім законодавчих ініціатив, важливо будувати нові спортивні майданчики, футбольні поля, басейни. Щоб молоді було чим зайнятися. Щоб була альтернатива. Повинні існувати доступні спортивні секції. Адже здоров'я нашої молоді - це здоров'я нашої нації в цілому", - резюмував Роханський.

Нагадаємо, як писав УНН, в парламенті зареєстрований законопроект № 9065, який передбачає сторазове збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім і введення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю в торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних дворів.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич і Денис Силантьєв.

Також нагадаємо, за даними ESPAD, кожен 10-й український підліток викурив першу сигарету в 14 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04