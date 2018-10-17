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Врач призвал власть запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Принятие и реализация законопроекта №9065 об усилении ответственности за продажу алкогольных и табачных товаров несовершеннолетним крайне необходимы в контексте популяризации здорового образа жизни. Дополнительно, стоит усилить ответственность бизнеса за реализацию молодежи электронных сигарет. Об этом в комментарии УНН заявил врач, кандидат медицинских наук Андрей Роханский.

"Я считаю, что усиливать ответственность за продажу алкогольных и табачных товаров несовершеннолетним крайне необходимо. Поэтому, я выступаю за принятие соответствующей законодательной инициативы. Ведь это не допустимо, когда молодежи продают алкоголь. Не допустимо, чтобы рядом с садиком и школой разливали водку. Продавайте лимонад, соки. Алкоголь и сигареты - это то, что губит людей. Параллельно с этим, я бы хотел, чтобы депутаты добавили в этот законопроект графу о запрете на продажу несовершеннолетним так называемых вейпов или электронных сигарет. Это у нас становится очень популярным, и это - пугает", - считает Роханский.

Проблема употребления алкоголя несовершеннолетними не новая, добавил врач

"Но помимо законодательных инициатив, важно строить новые спортивные площадки, футбольные поля, бассейны. Чтобы молодежи было чем заняться. Чтоб была альтернатива. Должны существовать доступные спортивные секции. Ведь здоровье нашей молодежи - это здоровье нашей нации в целом", - резюмировал Роханский.

Напомним, как писал УНН, в парламенте зарегистрирован законопроект № 9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 м. кв, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

Также напомним, по данным ESPAD, каждый 10-й украинский подросток выкурил первую сигарету в 14 лет.

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