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Лікарі виявили ознаки інфекції у врятованих з печери в Таїланді дітей

Лікарі виявили ознаки інфекції у врятованих з печери в Таїланді дітей

Київ • УНН

 • 12632 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Кожному врятованому доведеться пробути під наглядом медиків протягом тижня.

"Усі вісім хлопців добре себе почувають, ні у кого з них немає лихоманки. Однак ознаки інфекції є у ​​всіх врятованих дітей", - повідомили в прес-службі міністерства охорони здоров'я Таїланду.

На місці інциденту триває підготовка до евакуації з печери решти п'яти дітей, яка може не завершитися сьогодні.

Додамо, що вісім дітей, звільнених із затопленої печери Таїланду, знаходяться в хорошому стані. Однак четверо хлопців, врятованих 9 липня, відчувають себе краще, ніж ті, кого звільнили днем раніше.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.

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