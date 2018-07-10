Врачи обнаружили признаки инфекции у спасенных из пещеры в Таиланде детей

Каждому спасенному придется пробыть под присмотром медиков в течении недели.

"Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Однако признаки инфекции есть у всех спасенных детей", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Таиланда.



На месте инцидента продолжается подготовка к эвакуации из пещеры оставшихся пяти человек, которая может не завершиться сегодня.

Добавим, что восемь детей, освобожденных из затопленной пещеры Таиланда, находятся в хорошем состоянии. Однако четверо ребят, спасенных 9 июля, чувствуют себя лучше, чем те, кого освободили днем ранее.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовала операцию по спасению застрявших в пещере людей.