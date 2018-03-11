Лікарі розповіли про стан Скрипаля та його доньки після отруєння

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія залишаються у важкому, але стабільному стані. Про це повідомляють РІА Новини з посланням на заяву представника окружної лікарні Солсбері, де перебувають постраждалі, передає УНН.

"Троє потерпілих перебувають в лікарні і цілодобово отримують найкращу медичну допомогу. Двоє людей - чоловік 60 з гаком років і жінка 30 з чимось років - залишаються в критичному, але стабільному стані в реанімації. Співробітник поліції перебуває в свідомості, він у важкому, але стабільному стані", - повідомили лікарі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сотні британців повинні випрати одяг через отруєння Скрипаля

Представник поліції підкреслив, що підстав турбуватися за суспільне здоров'я в зв'язку з інцидентом немає.

Як повідомляв УНН, поліція Великобританії встановила більше 200 свідків у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

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