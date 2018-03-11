Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщают РИА Новости с посыланием на заявление представителя окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие, передаёт УНН.
"Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека – мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет – остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии", — сообщили врачи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотни британцев должны постирать одежду из-за отравления Скрипаля
Представитель полиции подчеркнул, что оснований беспокоиться за общественное здоровье в связи с инцидентом нет.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.