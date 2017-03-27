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Лікарі "Феофанії" систематично перебільшували тяжкість стану Р.Насірова – висновки комісії МОЗ

Лікарі "Феофанії" систематично перебільшували тяжкість стану Р.Насірова – висновки комісії МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Діагноз тимчасово відстороненого з посади голови ДФС Романа Насірова, який йому поставили лікарі КЛ "Феофанія", не підтвердився. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України з посиланням на висновки клініко-експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

“Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України (далі — Комісія) не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні “Феофанія” голові ДФС, підозрюваному скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою та службовим становищем")“,- йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що відповідні висновки Комісії з оцінкою якості надання медичної допомоги підозрюваному в умовах лікарні “Феофанія” Бюро отримало 27 березня.

“Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі “Феофанії” систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС",- зазначили у НАБУ.

При цьому комісія МОЗ переконана, що об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу не було.

"Члени Комісії викрили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу“,- повідомляє прес-служба НАБУ.

Варто зазначити, що НАБУ 6 березня звернулось до Міністерства охорони здоров’я з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КЛ “Феофанія”.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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