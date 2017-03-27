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Врачи "Феофании" систематически преувеличивали тяжесть состояния Р.Насирова - выводы комиссии МОЗ

Врачи "Феофании" систематически преувеличивали тяжесть состояния Р.Насирова - выводы комиссии МОЗ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Диагноз временно отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова, который ему поставили врачи КБ "Феофания", не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины со ссылкой на выводы клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"Клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины (далее - Комиссия) не подтвердила диагноз, установленный в клинической больнице "Феофания" главе ГФС, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью и служебным положением")", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что соответствующие выводы Комиссии по оценке качества оказания медицинской помощи подозреваемому в условиях больницы "Феофания" Бюро получило 27 марта.

"В частности, в выводах отмечается, что врачи "Феофании" систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС", - отметили в НАБУ.

При этом комиссия Минздрава убеждена, что объективных оснований для установления указанного ранее диагноза не было.

"Члены Комиссии разоблачили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Стоит отметить, что НАБУ 6 марта обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой провести клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания в КБ "Феофания".

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстранен председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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