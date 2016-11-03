Лікарі брали гроші за безкоштовні обстеження у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. СБУ викрила лікарів, що брали гроші за безкоштовні обстеження з використанням МРТ у одній з комунальних лікарень Запоріжжя. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що визначена правопорушниками ціна за діагностику коливалась від шестисот до п’яти тисяч гривень, залежно від ступеня складності обстеження. За день у відділенні діагностувалось понад 20 пацієнтів.
Під час обшуків у службових приміщеннях медичного закладу співробітники СБУ вилучили майже 30 тис. грн “денної каси”, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) КК України.
Тривають слідчі дії.