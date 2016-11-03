Врачи брали деньги за бесплатные обследования в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. СБУ разоблачила врачей, бравших деньги за бесплатные обследования с использованием МРТ в одной из коммунальных больниц Запорожья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что определенная правонарушителями цена за диагностику колебалась от 600 грн до 5 тыс. грн, в зависимости от степени сложности обследования. За день в отделении диагностировались более 20 пациентов.
Во время обысков в служебных помещениях медицинского учреждения сотрудники СБУ изъяли почти 30 тыс. грн "дневной кассы", "черную" бухгалтерию, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.
Продолжаются следственные действия.