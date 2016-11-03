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15 марта, 19:03 • 114475 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164568 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136752 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129330 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105161 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101215 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врачи брали деньги за бесплатные обследования в Запорожье

Врачи брали деньги за бесплатные обследования в Запорожье

Киев • УНН

 • 8984 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. СБУ разоблачила врачей, бравших деньги за бесплатные обследования с использованием МРТ в одной из коммунальных больниц Запорожья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Установлено, что определенная правонарушителями цена за диагностику колебалась от 600 грн до 5 тыс. грн, в зависимости от степени сложности обследования. За день в отделении диагностировались более 20 пациентов.

Во время обысков в служебных помещениях медицинского учреждения сотрудники СБУ изъяли почти 30 тыс. грн "дневной кассы", "черную" бухгалтерию, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.

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