Врачи брали деньги за бесплатные обследования в Запорожье

Установлено, что определенная правонарушителями цена за диагностику колебалась от 600 грн до 5 тыс. грн, в зависимости от степени сложности обследования. За день в отделении диагностировались более 20 пациентов.

Во время обысков в служебных помещениях медицинского учреждения сотрудники СБУ изъяли почти 30 тыс. грн "дневной кассы", "черную" бухгалтерию, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.