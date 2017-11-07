Лікар у Запоріжжі отримала понад 35 тисяч грн хабара за оформлення інвалідності
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. На лаві підсудних за одержання неправомірної вигоди опинилась завідувач відділення однієї з лікарень Запоріжжя. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
“Підозрювана громадянка отримала неправомірну вигоду від заявника за позитивне вирішення питання про отримання групи інвалідності в сумі 35,9 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт у справі скеровано до Комунарського районного суду м. Запоріжжя для розгляду. Жінці загрожує покарання до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, заступника начальника колонії на Житомирщині судитимуть за хабарництво.