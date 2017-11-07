Лікар у Запоріжжі отримала понад 35 тисяч грн хабара за оформлення інвалідності

“Підозрювана громадянка отримала неправомірну вигоду від заявника за позитивне вирішення питання про отримання групи інвалідності в сумі 35,9 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт у справі скеровано до Комунарського районного суду м. Запоріжжя для розгляду. Жінці загрожує покарання до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, заступника начальника колонії на Житомирщині судитимуть за хабарництво.