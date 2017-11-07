Врач в Запорожье получила более 35 тысяч грн взятки за оформление инвалидности

“Подозреваемая гражданка получила неправомерную выгоду от заявителя за положительное решение вопроса о получении группы инвалидности в сумме 35,9 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Обвинительный акт по делу направлен в Коммунарский районный суда г.Запорожье для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, заместителя начальника колонии на Житомирщине будут судить за взяточничество.