Врач в Запорожье получила более 35 тысяч грн взятки за оформление инвалидности
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. На скамье подсудимых за получение неправомерной выгоды оказалась заведующая отделением одной из больниц Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
“Подозреваемая гражданка получила неправомерную выгоду от заявителя за положительное решение вопроса о получении группы инвалидности в сумме 35,9 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
Обвинительный акт по делу направлен в Коммунарский районный суда г.Запорожье для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, заместителя начальника колонии на Житомирщине будут судить за взяточничество.