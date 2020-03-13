Лікар розповів, яким групам людей легше "підхопити" вірус

Так, до групи ризику заразитися вірусом входять люди з порушенням сну і низьким імунітетом:

Діти

"Якщо діти хроплять або сопуть, значить вони вже задихаються і починається гіпоксія. Аденоїди, гланди - не відкладати далеко - це джерело інфекції і головна причина зниження імунітету у дітей", - вважає сомнолог.

Вагітні

52% вагітних - хропуть, а значить теж мають знижений імунітет і гіпоксію, що, на думку експерта, уповільнює розвиток плода, впливає на зниження імунітету. Тому вагітним рекомендується особливо строго дотримуватися карантину і, особливо, висипатися. Оскільки вони сплять по 4-5 годин, що призводить до зниження імунітету.

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Гіпертоніки

"78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різну ступінь апное і потребують діагностики та СРАР-терапії. У країні 12 млн гіпертоніків", - розповів Погорецький.

Інсульти та інфаркти

Повідомляється, що 50 тисяч інфарктів на рік трапляється вночі під ранок, коли людина задихається, і 100 тисяч інсультів трапляється вночі в момент пауз дихання уві сні.

Так, категорія тих, хто переніс інсульти і інфаркти, матимуть низький імунітет.

Люди з такими проблемами і захворюваннями: епілепсія, енурез, онкологія, уся неврологія, ендокринологія і пульмонологія

Медик попереджає, що, якщо є подібні проблеми потрібно розуміти - у цієї категорії людей знижений імунітет.

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Еректильна дисфункція

"Якщо різко знизився сексуальний потяг, це теж говорить про зниження імунітету", - вважає доктор.

Він також зазначає, що в зоні ризику перебувають і люди з певними професіями: лікарі, поліцейські, пожежники, пілоти, далекобійники - усі ті, хто мають ненормований робочий день і працюють вночі.

Раніше УНН писав, що імунітет людини залежить від вироблення мелатоніну, а останній залежить від якості сну. Для того, щоб імунітет залишався високим, необхідно спати з 22:00 до 6:00.