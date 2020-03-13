Лікар розповів, яким групам людей легше "підхопити" вірус

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Знижений імунітет, а значить низький опір вірусам, мають люди з порушеннями сну, вагітні жінки, багатодітні батьки, гіпертоніки і люди з хронічним захворюваннями. Про це під час пресконференції розповів кардіолог, сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну", головний лікар лабораторії сну "Укртелемед" Юрій Погорецький, передає кореспондент УНН.

Так, до групи ризику заразитися вірусом входять люди з порушенням сну і низьким імунітетом:

Діти

"Якщо діти хроплять або сопуть, значить вони вже задихаються і починається гіпоксія. Аденоїди, гланди - не відкладати далеко - це джерело інфекції і головна причина зниження імунітету у дітей", - вважає сомнолог.

Вагітні

52% вагітних - хропуть, а значить теж мають знижений імунітет і гіпоксію, що, на думку експерта, уповільнює розвиток плода, впливає на зниження імунітету. Тому вагітним рекомендується особливо строго дотримуватися карантину і, особливо, висипатися. Оскільки вони сплять по 4-5 годин, що призводить до зниження імунітету.

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Гіпертоніки

"78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різну ступінь апное і потребують діагностики та СРАР-терапії. У країні 12 млн гіпертоніків", - розповів Погорецький.

Інсульти та інфаркти

Повідомляється, що 50 тисяч інфарктів на рік трапляється вночі під ранок, коли людина задихається, і 100 тисяч інсультів трапляється вночі в момент пауз дихання уві сні.

Так, категорія тих, хто переніс інсульти і інфаркти, матимуть низький імунітет.

Люди з такими проблемами і захворюваннями: епілепсія, енурез, онкологія, уся неврологія, ендокринологія і пульмонологія

Медик попереджає, що, якщо є подібні проблеми потрібно розуміти - у цієї категорії людей знижений імунітет.

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Еректильна дисфункція

"Якщо різко знизився сексуальний потяг, це теж говорить про зниження імунітету", - вважає доктор.

Він також зазначає, що в зоні ризику перебувають і люди з певними професіями: лікарі, поліцейські, пожежники, пілоти, далекобійники - усі ті, хто мають ненормований робочий день і працюють вночі.

Раніше УНН писав, що імунітет людини залежить від вироблення мелатоніну, а останній залежить від якості сну. Для того, щоб імунітет залишався високим, необхідно спати з 22:00 до 6:00.

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