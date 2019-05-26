Лікар розповів, що покласти в аптечку для відпочинку на природі

ukru
17:51 • 32993 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 73013 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 74371 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 76466 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 60075 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 92609 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148489 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166610 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153944 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239097 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
52 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 74715 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 68112 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35520 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35585 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 46909 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156297 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239097 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203850 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188986 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35585 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35520 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60046 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 36508 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72737 перегляди
Актуальне
Лікар розповів, що покласти в аптечку для відпочинку на природі

Лікар розповів, що покласти в аптечку для відпочинку на природі

Київ • УНН

 • 33980 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Не тільки зеленка та пластир повинні бути в аптечці, яку берете на природу. Про те, які лікарські засоби слід взяти з собою розповів в коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

“Збираючись на дачу, обов’язково треба запастись лікарськими засобами. Перш, ніж складати аптечку в дорогу, перевірте термін зберігання препаратів. Для зручності підпишіть упаковки — який препарат для чого використовується. А вже по приїзду складіть їх у прохолодне місце, далі від сонячних променів”, — каже лікар.

Першим, що слід покласти в аптечку, на думку лікаря, мають бути препарати від алергії, адже на природі на людину чекає багато збудників: рослини, комахи чи, навіть, дим від вогню.

Також дачники мають обов’язково тримати при собі знеболювальні та спазмолітичні препарати — на випадок головного болю чи спазму у животі. Проте зловживати такими засобами лікар не радить.

Необхідно взяти жарознижуючі препарати, особливо, коли на природу їдуть ще й діти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шашлик та “підступне” сонце: як відпочити на природі без шкоди для здоров’я

“Не забудьте покласти до своєї аптечки засоби від розладу шлунку. Це можуть бути абсорбенти, такі як активоване вугілля, а також препарати, що нормалізують травлення”, — каже Комашко.

З його слів, навіть якщо у вас нема проблем із серцем, варто запастись валідолом та нітрогліцерином. Можуть знадобитись і засоби від кашлю чи ліки від нежиттю, ними лікар теж радить не нехтувати, збираючись на дачу.

“В аптечці мають обов’язково бути проти опікові препарати. Ще однією традиційною складовою аптечки є розчини зеленки та йоду. Не забудьте покласти вату, бинт та лейкопластир. І звичайно не завадить покласти засоби для відлякування комахі лікування укусів, а також крем для захисту від сонця”, — сказав співрозмовник.

Він нагадав, що при будь-який серйозних травмах чи недугах необхідно терміново викликати швидку допомогу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.53