Лікар розповів, що покласти в аптечку для відпочинку на природі

“Збираючись на дачу, обов’язково треба запастись лікарськими засобами. Перш, ніж складати аптечку в дорогу, перевірте термін зберігання препаратів. Для зручності підпишіть упаковки — який препарат для чого використовується. А вже по приїзду складіть їх у прохолодне місце, далі від сонячних променів”, — каже лікар.

Першим, що слід покласти в аптечку, на думку лікаря, мають бути препарати від алергії, адже на природі на людину чекає багато збудників: рослини, комахи чи, навіть, дим від вогню.

Також дачники мають обов’язково тримати при собі знеболювальні та спазмолітичні препарати — на випадок головного болю чи спазму у животі. Проте зловживати такими засобами лікар не радить.

Необхідно взяти жарознижуючі препарати, особливо, коли на природу їдуть ще й діти.

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“Не забудьте покласти до своєї аптечки засоби від розладу шлунку. Це можуть бути абсорбенти, такі як активоване вугілля, а також препарати, що нормалізують травлення”, — каже Комашко.

З його слів, навіть якщо у вас нема проблем із серцем, варто запастись валідолом та нітрогліцерином. Можуть знадобитись і засоби від кашлю чи ліки від нежиттю, ними лікар теж радить не нехтувати, збираючись на дачу.

“В аптечці мають обов’язково бути проти опікові препарати. Ще однією традиційною складовою аптечки є розчини зеленки та йоду. Не забудьте покласти вату, бинт та лейкопластир. І звичайно не завадить покласти засоби для відлякування комахі лікування укусів, а також крем для захисту від сонця”, — сказав співрозмовник.

Він нагадав, що при будь-який серйозних травмах чи недугах необхідно терміново викликати швидку допомогу.