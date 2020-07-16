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Лікар розповів про ефективне лікування вірусного гепатиту С

Лікар розповів про ефективне лікування вірусного гепатиту С

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Дані Центру громадського здоров'я України свідчать про те, що зараження вірусним гепатитом С в країні як і раніше існує. Але ефективні методи лікування за останні 5 років дозволили істотно збільшити кількість тих, хто одужав. Про це в коментарі УНН заявив лікар-інфекціоніст Олександр Карлівський.

За його словами, є кілька комбінацій лікування гепатиту С.

"Є препарати прямої дії - вони діють безпосередньо на вірус. Препаратів багато, деякі зареєстровані в Україні, деякі ні. Зареєстровані - це діючі речовини: Софосбувір і далі другий компонент це Ледіпасвір або Даклатасвір. У поєднанні Софосбувір з іншими комбінаціями - це і становить схему терапії вірусного гепатиту С", - розповів Карлівський.

Лікарі називають гепатит С "лагідним вбивцею", тому що хронічна форма вірусного захворювання протікає практично безсимптомно.

"У людини може спостерігатися хронічна втома. І гепатит С може просто маскуватися під неї. Звичайні лабораторні аналізи не завжди вказують на наявність захворювання. Наприклад, коли здається загальний аналіз крові або на цукор - змін при вірусному гепатиті С і виникнення цирозу в цих показниках може не бути зовсім", - говорить лікар.

За словами інфекціоніста, на даний момент в Україні лікують гепатит С сучасними препаратами без побічних дій. Курс такого лікування у людей без цирозу печінки становить 3 місяці терапії. Якщо у людини все ж є цироз - 6 місяців. Ефективність лікування 93% - 95%. Є невеликий відсоток людей, у яких вже спостерігаються мутації у вірусі і тоді захворювання може повертатися, але відсоток таких випадків дуже малий.

Раніше захворювання лікували таким препаратами як інтерферон, ефективність якого становила 50-60%. Тепер же цей показник збільшився майже на половину - до 95%.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити С і В. Його запустила компанія HETERO як соціальну ініціативу - (тут https: //gepatit.net.ua/ ) про вірусні гепатити В і С.

На даному сайті можна знайти необхідну інформацію про дані віруси і адреси клінік (як приватних, так і державних). Також представлені контакти фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.

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