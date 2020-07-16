Врач рассказал об эффективном лечении вирусного гепатита С

По его словам, есть несколько комбинаций лечения гепатита С.

“Есть препараты прямого действия - они действуют непосредственно на вирус. Препаратов много, некоторые зарегистрированные в Украине, некоторые нет. Зарегистрированные — это действующие вещества: Софосбувир и дальше второй компонент это Ледипасвир или Даклатасвир. В сочетании Софосбувир с другими комбинациями — это и составляет схему терапии вирусного гепатита С”, — рассказал Карловский.

Врачи называют гепатит С “ласковым убийцей”, потому что хроническая форма вирусного заболевания протекает практически бессимптомно.

“У человека может наблюдаться хроническая усталость. И гепатит С может просто маскироваться под неё. Обычные лабораторные анализы не всегда указывают на наличие заболевания. Например, когда сдается общий анализ крови или на сахар — изменений при вирусном гепатите С и возникновения цирроза в этих показателях может не быть вовсе”, — говорит врач.

По словам инфекциониста, на данный момент в Украине лечат гепатит С современными препаратами без побочных действий. Курс такого лечения у людей без цирроза печени составляет 3 месяца терапии. Если у человека всё же есть цирроз — 6 месяцев. Эффективность лечения 93% — 95%. Есть небольшой процент людей, у которых уже наблюдаются мутации в вирусе и тогда заболевание может возвращаться, но процент таких случаев очень мал.

Ранее заболевание лечили таким препаратами как интерферон, эффективность которого составляла 50-60%. Теперь же этот показатель увеличился почти в половину — до 95%.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах С и В. Его запустила компания HETERO как социальную инициативу — (здесь https: //gepatit.net.ua/) о вирусных гепатитах В и С.

На данном сайте можно найти необходимую информацию про данные вирусы и адреса клиник (как частных, так и государственных). Также представлены контакты специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.